Как быстро войти в рабочий ритм

Праздники позади, но многим до сих пор трудно перестроиться и включиться в работу. Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей ШИШОВ рассказал, как оптимально наладить режим дня.

Вставайте раньше

— Хороший сон способствует лёгкому утреннему пробуждению, а это, в свою очередь, повышает тонус. Можно встать на 15–20 минут раньше обычного, чтобы иметь больше времени на раскачку и не спеша собраться на работу.

Сделайте утреннюю зарядку. Включите позитивную музыку. Это настроит вас на лёгкий, приятный день.

Запах лимона добавит энергии

— Чтобы взбодриться с утра, примите контрастный душ: ­начинайте с тёплой воды, постепенно уменьшая её температуру. Закройте пробкой сливное отверстие и капните в воду немного эфирного масла лимона, его бодрящий аромат разбудит и наполнит вас энергией.

Важны ритуалы

— Придумайте собственный утренний ритуал. Например, чтобы настроиться на рабочий ритм, некоторые пьют с утра чашку кофе. И это действие ассоциируется у них с работой.

Повышайте нагрузку постепенно

— Делайте перерывы в работе на 10–15 минут каждый час. Это необходимо в числе другого и для защиты глаз от излучения монитора. Повышайте нагрузку постепенно.

От простого ​к сложному

— Начните день с выполнения лёгких заданий, которые не зай­мут много времени. Решив несколько задач, вы почувствуете удовлетворение от проделанной работы, и вам будет проще поддерживать дальнейший темп. В начале дня бывает сложно приступить к делам, поскольку организм не перестроился после отдыха. И мелкие задачи помогут преодолеть этот барьер.

Лёгкий рацион

— Устройте разгрузочный день. Включите в меню больше ярко окрашенных овощей и фруктов — в них содержатся антиоксиданты, которые улучшают метаболизм. Соблюдайте питьевой режим и не пропускайте обед и ужин.

Награда за работу

— В конце рабочего дня или рабочей недели вознаградите себя за труды. Особенно если с первого же дня на вас навалилось много дел. Подумайте, что может послужить для вас мотивацией. Например, завершив очередное дело, съешьте кусочек шоколада, выпейте чашку чая или кофе. Мысленно хвалите себя, и это быстро настроит вас на позитив.

На заметку

Идеальное меню на день от врача-­эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила ЛЕБЕДЕВА для тех, кто накануне отмечал праздник.

Яичница с помидорами

Ликопин, который содержится в томатах, снижает воспалительные процессы, фруктоза стимулирует выведение токсинов. В яйцах — полезные для печени таурин и цистеин, который ускорит выведение продуктов распада этилового спирта.

Овсянка

В ней большое количество витаминов группы В, кальция, железа, магния, которые помогут справиться с ацидозом (избыточной кислотностью).

Куриный бульон

Восстановит баланс жидкости и электролитов, а заодно поможет ­печени вывести ацетальдегид (токсичный продукт распада алкоголя).

Смузи из банана, киви и шпината

Содержит калий, нужный при похмелье. Можно смешать с йогуртом. Необходимо для восстановления уровня важнейшего электролита.

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