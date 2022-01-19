В Калужской области вновь обновлен рекорд 2022 года по новым случаям коронавируса

В Калужской области за последние сутки три человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1268, сообщили в среду, 19 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 153 новых случая заражения ковидом. Это максимальный показатель с 31 декабря. Общее количество заболевших выросло до 67 567.

За последние сутки в нашем регионе 56 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 62 950 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 582 210 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 33 899 случаев коронавируса. За весь период - 10 899 411. Выписаны за сутки – 22 920, за весь период – 9 925 855. За последние сутки в стране от ковида умерли 698 человек, за все время – 323 376.

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