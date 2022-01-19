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В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32,4%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.01.2022 09:59 0 213
В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32,4%

В Калужской области за неделю, с 10 по 16 января, заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 5863 человека. Это на 32,4% больше, чем за предыдущие семь дней, сообщили в среду, 19 января, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые показатели превышены только у подростков старше 15 лет и взрослых. В остальных возрастных группах заболеваемость ниже эпидпорога на 30-50%.

За неделю выявлены два случая гриппа. Заболели школьники в Обнинске. Идентифицирован штамм сезонного гриппа H3N2.

В больницу с ОРВИ попали 13 человек.

Школы на дистанционное обучение за прошедший период не переводились.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.01.2022 09:59 0 213
Тэги: общество статистика здравоохранение
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