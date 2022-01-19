В Калужской области привились от коронавируса 582 210 человек
В понедельник, 17 января, в Калужской области привились от коронавируса 1811 человек. Общее количество вакцинированных достигло 582 210, сообщили в среду в правительстве региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 89,54%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 17 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 17 января 2022 года:
- Жуковский район – 138,07%,
- Боровский район – 133,12%,
- Медынский район – 129,52%,
- Думиничский район – 125,88%,
- Перемышльский район – 122,59%,
- Бабынинский район – 121,53%,
- Барятинский район – 120,98%,
- Спас-Деменский район – 115,24%,
- Козельский район – 108,17%,
- Сухиничский район – 106,05%,
- Мещовский район – 105,85%,
- Ферзиковский район – 101,67%,
- Юхновский район – 96,14%,
- Куйбышевский район – 93,62%,
- Ульяновский район – 92,1%,
- Тарусский район – 90,08%,
- Мосальский район – 89,48%,
- Жиздринский район – 86,97%,
- Хвастовичский район – 83,87%,
- Калуга – 81,83%,
- Обнинск – 81,54%,
- Дзержинский район – 81,09%,
- Малоярославецкий район – 79,93%,
- Людиновский район – 79,48%,
- Кировский район – 78,13%,
- Износковский район – 76,85%.
Данные на 17 января.
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