В Калужской области привились от коронавируса 582 210 человек

В понедельник, 17 января, в Калужской области привились от коронавируса 1811 человек. Общее количество вакцинированных достигло 582 210, сообщили в среду в правительстве региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 89,54%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 17 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 17 января 2022 года:

Жуковский район – 138,07%,

Боровский район – 133,12%,

Медынский район – 129,52%,

Думиничский район – 125,88%,

Перемышльский район – 122,59%,

Бабынинский район – 121,53%,

Барятинский район – 120,98%,

Спас-Деменский район – 115,24%,

Козельский район – 108,17%,

Сухиничский район – 106,05%,

Мещовский район – 105,85%,

Ферзиковский район – 101,67%,

Юхновский район – 96,14%,

Куйбышевский район – 93,62%,

Ульяновский район – 92,1%,

Тарусский район – 90,08%,

Мосальский район – 89,48%,

Жиздринский район – 86,97%,

Хвастовичский район – 83,87%,

Калуга – 81,83%,

Обнинск – 81,54%,

Дзержинский район – 81,09%,

Малоярославецкий район – 79,93%,

Людиновский район – 79,48%,

Кировский район – 78,13%,

Износковский район – 76,85%.

Данные на 17 января.

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