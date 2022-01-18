Главные новости в Калужской области 18 января: рекордные снегопады и 13-летняя мама
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 18 января.
В Калуге за две недели января выпали две месячные нормы осадков.
Из-за снега на улицах возникли внушительные пробки.
Где в Калужской области можно окунуться на Крещение.
В Калужской области родила ребенка 13-летняя девочка.
В Калужской области пока не выявлен штамм коронавируса «Омикрон». Но заболеваемость уже бьет рекорды.
Опрос недели на улицах Калуги: какие поделки вы мастерили своими руками в детстве?
О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!