Главные новости в Калужской области 18 января: рекордные снегопады и 13-летняя мама

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 18 января.

В Калуге за две недели января выпали две месячные нормы осадков.

Из-за снега на улицах возникли внушительные пробки.

Где в Калужской области можно окунуться на Крещение.

В Калужской области родила ребенка 13-летняя девочка.

В Калужской области пока не выявлен штамм коронавируса «Омикрон». Но заболеваемость уже бьет рекорды.

Опрос недели на улицах Калуги: какие поделки вы мастерили своими руками в детстве?

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!