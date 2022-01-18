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Главные новости в Калужской области 18 января: рекордные снегопады и 13-летняя мама

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2022 20:00 0 631
Главные новости в Калужской области 18 января: рекордные снегопады и 13-летняя мама

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 18 января.

В Калуге за две недели января выпали две месячные нормы осадков.

Из-за снега на улицах возникли внушительные пробки.

Где в Калужской области можно окунуться на Крещение.

В Калужской области родила ребенка 13-летняя девочка.

В Калужской области пока не выявлен штамм коронавируса «Омикрон». Но заболеваемость уже бьет рекорды.

Опрос недели на улицах Калуги: какие поделки вы мастерили своими руками в детстве?

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2022 20:00 0 631
Тэги: общество обзор новостей
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