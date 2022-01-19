Этот день в истории: 19 января в калужском театре сыграли первый спектакль

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 января.

1777, 19(30).01 – День рождения Калужского театра. В этот день состоялся первый спектакль. На сцене был показан «Пролог на открытие Калужского наместничества», написанный известным поэтом В.И. Майковым. Первый театр располагался в здании каменного амбара, переданного безвозмездно городу купцом Т.И. Шемякиным (тогда на ул. Тульской, ныне - на ул. Салтыкова-Щедрина). Знаменательно то, что театр в Калуге открылся одновременно с учреждением наместничества, в которое входили калужские, тульские и рязанские земли, и организовал этот очаг культуры только что вступивший в должность Калужский наместник генерал-поручик М.Н. Кречетников. Помещения театра неоднократно подвергались пожарам. Его новое современное здание построено в 1954-1957 гг. (Театральная пл.), архитекторы И. В. Жолтовский, Г. В. Напреенко, А. П. Максимов.

1843 – распахнул свои двери новый калужский театр. Он был построен за восемь недель на городском валу. Его строительство за столь короткий срок объяснялось тем, что в дело вмешался сам губернатор. Здание было оборудовано, как отмечали современники, «совершенно во вкусе столичного театра». На первом же представлении были представлены водевили «Сиротинка» и «Путаница». В ночь на 7 января 1851 и этот храм Мельпомены сгорел со всем имуществом.

1883, 19(7).01 - губернатором Калужской губернии назначен Константин Николаевич Жуков, действительный статский советник. Находился в этой должности до 10 декабря 1887 г.

1942 – советские войска освободили от гитлеровских захватчиков город Кондрово Калужской области. Начало оккупации - 10 октября 1941 года.

1993, 19-25 января – в Летописи периодических и продолжающихся изданий Российской Государственной Книжной палаты зарегистрирована еженедельная газета «Деловая провинция», которая выходила в Калуге с 1993 по 2007 год. Ранее газета называлась: «Молодой ленинец» (1952-1990); «Провинция-информ» (1991-1992).

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