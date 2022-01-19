Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Этот день в истории: 19 января в калужском театре сыграли первый спектакль

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 19.01.2022 07:50 0 433
Этот день в истории: 19 января в калужском театре сыграли первый спектакль

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 января.

1777,  19(30).01 – День рождения Калужского театра. В этот день состоялся первый спектакль. На сцене был показан «Пролог на открытие Калужского наместничества», написанный известным поэтом В.И. Майковым. Первый театр располагался в здании каменного амбара, переданного безвозмездно городу купцом Т.И. Шемякиным (тогда на ул. Тульской, ныне - на ул. Салтыкова-Щедрина). Знаменательно то, что театр в Калуге открылся одновременно с учреждением наместничества, в которое входили калужские, тульские и рязанские земли, и организовал этот очаг культуры только что вступивший в должность Калужский наместник генерал-поручик М.Н. Кречетников. Помещения театра неоднократно подвергались пожарам. Его новое современное здание построено в 1954-1957 гг. (Театральная пл.), архитекторы И. В. Жолтовский, Г. В. Напреенко, А. П. Максимов.

1843 – распахнул свои двери новый калужский театр. Он был построен за восемь недель на городском валу. Его строительство за столь короткий срок объяснялось тем, что в дело вмешался сам губернатор. Здание было оборудовано, как отмечали современники, «совершенно во вкусе столичного театра». На первом же представлении были представлены водевили «Сиротинка» и «Путаница». В ночь на 7 января 1851 и этот храм Мельпомены сгорел со всем имуществом.

1883, 19(7).01 - губернатором Калужской губернии назначен Константин Николаевич Жуков, действительный статский советник. Находился в этой должности до 10 декабря 1887 г.

1942 – советские войска освободили от гитлеровских захватчиков город Кондрово Калужской области. Начало оккупации - 10 октября 1941 года.

1993, 19-25 января – в Летописи периодических и продолжающихся изданий Российской Государственной Книжной палаты зарегистрирована еженедельная газета «Деловая провинция», которая выходила в Калуге с 1993 по 2007 год. Ранее газета называлась: «Молодой ленинец» (1952-1990); «Провинция-информ» (1991-1992).

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 19.01.2022 07:50 0 433
Тэги: общество история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году
Полная перезагрузка
В Калужской сбытовой компании состоялись Рождественские колядки
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу ипотеки на 21%
В Калужской сбытовой компании подведены итоги конкурса детского рисунка
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как организовать доставку цветов для близкого человека в Варшаву
Edward Manigeti: несколько фактов из биографии автора «Метода Манигети»
Комплексное обслуживание коммерческих зданий

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru