Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

В Калужской области пока не выявлен штамм коронавируса «Омикрон»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2022 16:19 5 597
В Калужской области пока не выявлен штамм коронавируса «Омикрон»

В Калужской области на данный момент не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Во вторник, 18 января, об этом сообщил нам источник в правительстве региона.

В то же время система здравоохранения готовится к приходу новой разновидности ковида.

Накануне министр здравоохранения области Константин Пахоменко поручил руководству больниц проверить работу компьютерных томографов, наличие лекарств и кислорода.

Главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА предупредила жителей региона о массовом заражении «Омикроном».

О резком росте заболеваемости к концу января говорил ранее и губернатор Владислав Шапша:

- Прогнозируется вспышка нового штамма коронавируса – «Омикрона». Она может прийтись на конец января. Учитывая особенности заболевания, система здравоохранения должна быть подготовлена к работе в этих условиях.

18 января в Калужской области выявлен 151 новый случай COVID-19. Это максимальный сточный показатель за 2022 год.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.01.2022 16:19 5 597
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение константин пахоменко елена алешина
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году
Полная перезагрузка
В Калужской сбытовой компании состоялись Рождественские колядки
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу ипотеки на 21%
В Калужской сбытовой компании подведены итоги конкурса детского рисунка
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как организовать доставку цветов для близкого человека в Варшаву
Edward Manigeti: несколько фактов из биографии автора «Метода Манигети»
Комплексное обслуживание коммерческих зданий

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru