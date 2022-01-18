В Калужской области пока не выявлен штамм коронавируса «Омикрон»

В Калужской области на данный момент не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Во вторник, 18 января, об этом сообщил нам источник в правительстве региона.

В то же время система здравоохранения готовится к приходу новой разновидности ковида.

Накануне министр здравоохранения области Константин Пахоменко поручил руководству больниц проверить работу компьютерных томографов, наличие лекарств и кислорода.

Главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА предупредила жителей региона о массовом заражении «Омикроном».

О резком росте заболеваемости к концу января говорил ранее и губернатор Владислав Шапша:

- Прогнозируется вспышка нового штамма коронавируса – «Омикрона». Она может прийтись на конец января. Учитывая особенности заболевания, система здравоохранения должна быть подготовлена к работе в этих условиях.

18 января в Калужской области выявлен 151 новый случай COVID-19. Это максимальный сточный показатель за 2022 год.

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