В Калуге установят бюст академику Кирюхину

В нынешнем году в Калуге планируется установить бюст почетному гражданину города, академику Владимиру КИРЮХИНУ. Соответствующий проект решения во вторник, 18 января, опубликовала городская Дума.

Ожидается, что документ будет принят депутатами на ближайшем заседании в конце января.

Бюст планируется установить в сквере, названном в честь Кирюхина. До 2013 года это был сквер Конституции.

В прошлом году установку памятника поддержал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Владимир Кирюхин - советский и российский ученый-конструктор, энергетик. Член-корреспондент Академии наук СССР, академик РАН. Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. В Калугу он приехал в начале 1950-х. С 1953 года — зам. главного конструктора по разработкам КТЗ. С 1960 года — главный конструктор завода. Умер в 2003 году.

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