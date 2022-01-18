В Калуге установят бюст академику Кирюхину
В нынешнем году в Калуге планируется установить бюст почетному гражданину города, академику Владимиру КИРЮХИНУ. Соответствующий проект решения во вторник, 18 января, опубликовала городская Дума.
Ожидается, что документ будет принят депутатами на ближайшем заседании в конце января.
Бюст планируется установить в сквере, названном в честь Кирюхина. До 2013 года это был сквер Конституции.
В прошлом году установку памятника поддержал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Владимир Кирюхин - советский и российский ученый-конструктор, энергетик. Член-корреспондент Академии наук СССР, академик РАН. Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР. В Калугу он приехал в начале 1950-х. С 1953 года — зам. главного конструктора по разработкам КТЗ. С 1960 года — главный конструктор завода. Умер в 2003 году.
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