В Калужской области родила ребенка 13-летняя девочка
В Калужской области за 2021 год родились 8718 детей. Об этом сообщили 18 января в региональном управлении ЗАГС.
Самой молодой маме было 13 лет, самой возрастной – 50. Самому молодому папе – 16 лет, самому опытному – 75, сообщили нам в загсе.
Как отмечают в управлении, в Калужской области наблюдается тенденция на увеличение рождаемости среди женщин старше 40 лет. В 2019 году 299 калужанок стали мамами в возрасте 40+, в 2020 – 314, в 2021 – 366.
Калужанки стали рожать позже.
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