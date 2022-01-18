В Калуге закрылся пункт вакцинации на Грабцевском шоссе

В Калуге закрылся пункт вакцинации от коронавируса в магазине на Грабцевском шоссе, 59. Во вторник, 18 января, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Пункт вакцинации на территории гипермаркета «Лента» больше не работает, - говорится в уведомлении Минздрава.

В министерстве уточнили, что по-прежнему прививают от коронавируса в «Торговом квартале», «Европейском» и «Глобусе». Также сделать прививку можно в медицинских учреждениях города.

По последним официальным данным, план по вакцинации в нашем регионе выполнен на 89,26%.

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