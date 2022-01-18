В Калужской области обновлен рекорд 2022 года по новым случаям коронавируса

В Калужской области за последние сутки один человек скончался от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1265, сообщили во вторник, 18 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 151 новый случай заражения ковидом. Это максимальный показатель с 31 декабря. Общее количество заболевших выросло до 67 414.

За последние сутки в нашем регионе 64 человекв выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 62 894 калужанина.

Вакцинированы от коронавируса 580 399 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 31 252 случая коронавируса. За весь период - 10 865 512. Выписаны за сутки – 24 564, за весь период – 9 902 935. За последние сутки в стране от ковида умерли 688 человек, за все время – 322 678.

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