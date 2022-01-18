В Калуге с начала января родились 169 детей

В Калуге в период с 3 по 15 января родились 169 детей. Среди них 97 мальчиков и 72 девочки, сообщили во вторник, 18 января, в городском управлении ЗАГС.

В нашем городе появились Мия, Марьяна, Зоя, Серафим, Евангелина, Нелли, Миа, Гордей и Ангелия.

За неделю, с 10 по 15 января, в Калуге сыграли 43 свадьбы.

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