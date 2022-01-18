В Калужской области привились от коронавируса 580 399 человек
В воскресенье, 16 января, в Калужской области привились от коронавируса 777 человек. Общее количество вакцинированных достигло 580 399, сообщили в понедельник в правительстве региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 89,26%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 16 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 16 января 2022 года:
- Жуковский район – 137,8%,
- Боровский район – 132,62%,
- Медынский район – 129,29%,
- Думиничский район – 125,6%,
- Перемышльский район – 121,88%,
- Бабынинский район – 121,15%,
- Барятинский район – 120,73%,
- Спас-Деменский район – 115,08%,
- Козельский район – 107,97%,
- Сухиничский район – 105,59%,
- Мещовский район – 105,4%,
- Ферзиковский район – 101,37%,
- Юхновский район – 95,71%,
- Куйбышевский район – 93,17%,
- Ульяновский район – 91,94%,
- Тарусский район – 90,02%,
- Мосальский район – 89,11%,
- Жиздринский район – 86,77%,
- Хвастовичский район – 83,66%,
- Калуга – 81,56%,
- Обнинск – 81,31%,
- Дзержинский район – 80,76%,
- Малоярославецкий район – 79,61%,
- Людиновский район – 78,97%,
- Кировский район – 77,89%,
- Износковский район – 76,56%.
Данные на 16 января.
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