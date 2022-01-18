В Калужской области привились от коронавируса 580 399 человек

В воскресенье, 16 января, в Калужской области привились от коронавируса 777 человек. Общее количество вакцинированных достигло 580 399, сообщили в понедельник в правительстве региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 89,26%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 16 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 16 января 2022 года:

Жуковский район – 137,8%,

Боровский район – 132,62%,

Медынский район – 129,29%,

Думиничский район – 125,6%,

Перемышльский район – 121,88%,

Бабынинский район – 121,15%,

Барятинский район – 120,73%,

Спас-Деменский район – 115,08%,

Козельский район – 107,97%,

Сухиничский район – 105,59%,

Мещовский район – 105,4%,

Ферзиковский район – 101,37%,

Юхновский район – 95,71%,

Куйбышевский район – 93,17%,

Ульяновский район – 91,94%,

Тарусский район – 90,02%,

Мосальский район – 89,11%,

Жиздринский район – 86,77%,

Хвастовичский район – 83,66%,

Калуга – 81,56%,

Обнинск – 81,31%,

Дзержинский район – 80,76%,

Малоярославецкий район – 79,61%,

Людиновский район – 78,97%,

Кировский район – 77,89%,

Износковский район – 76,56%.

Данные на 16 января.

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