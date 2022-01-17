Главные новости в Калужской области 17 января: подорожание проезда и цунами штамма «Омикрон»

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 17 января.

Стоимость проезда в общественном транспорте Калуги повысится до 25 рублей с 1 февраля.

Два частных перевозчика планируют с апреля прекратить работу из-за финансовых трудностей.

Главврач калужской инфекционки предупредила о массовом поражении людей новым штаммом коронавируса.

Почему городская управа Калуги подготовила к сносу 96 гаражей. Наш репортаж.

Калужанин взял в долг у знакомых 100 миллионов рублей и не вернул.

ГИБДД Калужской области обеспокоилась качеством уборки дорог от снега.

В Калуге водитель «Опеля» врезался в остановку в Анненках.

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