Главные новости в Калужской области 17 января: подорожание проезда и цунами штамма «Омикрон»
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 17 января.
Стоимость проезда в общественном транспорте Калуги повысится до 25 рублей с 1 февраля.
Два частных перевозчика планируют с апреля прекратить работу из-за финансовых трудностей.
Главврач калужской инфекционки предупредила о массовом поражении людей новым штаммом коронавируса.
Почему городская управа Калуги подготовила к сносу 96 гаражей. Наш репортаж.
Калужанин взял в долг у знакомых 100 миллионов рублей и не вернул.
ГИБДД Калужской области обеспокоилась качеством уборки дорог от снега.
В Калуге водитель «Опеля» врезался в остановку в Анненках.
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