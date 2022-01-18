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Этот день в истории: 18 января в Калужской области появился город Киров

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.01.2022 07:50 2 729
Этот день в истории: 18 января в Калужской области появился город Киров

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 января.

1896 (ст. стиль) – скончался Афанасий Андреевич Кожевников (20.05.1813—18.01.1896). Он был активным и деятельным человеком, избирался в Шестигласную думу, городской Магистрат, а с 1871 по 1879 гг. был калужским городским Головой. Отпевание состоялось в единоверческой Сошественской церкви 20 января. Похоронен на кладбище при указанном храме.

1901 (ст. стиль)в Калуге на Большой Садовой улице от сильно натопленной печи загорелась прачечная в доме наследников Кожевниковых (ныне ул. Кирова, 40). Прибывшие пожарные пожар потушили. Все имущество пострадавших было застраховано в Российском страховом обществе. Кстати, старинная страховая бирка совсем недавно исчезла-таки с фасада дома.

1909 - открытие в Боровске Народного дома местного попечительства о трезвости.

1936 - рабочий поселок Песочня переименован в город Киров.

1943 - генералу армии Г.К. Жукову присвоено звание Маршала Советского Союза.

1949 – принято постановление Совета Министров РСФСР «О мерах помощи по восстановлению г. Калуги» (из публикаций В. Продувнова)

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.01.2022 07:50 2 729
Тэги: общество история калуги этот день в истории
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