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Главврач калужской инфекционки предупредила о массовом поражении людей новым штаммом коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2022 12:51 21 3827
Главврач калужской инфекционки предупредила о массовом поражении людей новым штаммом коронавируса

В Калужской области ожидается резкий рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон». В понедельник, 17 января, ситуацию прокомментировала главный врач областной инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА.

- Этот вирус к нам пришел. И сейчас вопрос только времени, когда он пройдет огромной волной, буквально цунами по территории России, в том числе по территории Калужской области, - считает главврач. - Массовое поражение населения. Одномоментное массовое поражение населения - это раз. Более короткий инкубационный период – это два. Его антигены отличаются от антигенов штамма «Дельта» и уханьского штамма. То есть тех штаммов, которые были до него. А, соответственно, и антитела, которые приобрели пациенты в результате перенесенного ковида или в результате вакцинации, естественно эти антитела будут менее эффективные для влияния на измененный штамм. 

Как пояснила Алешина, вакцинация поможет легче перенести заболевание.

- Есть данные о том, что вакцины, в принципе, сдерживают распространение «Омикрона». И самая главная их задача сейчас не столько сдерживание, сколько снижение уровня тяжести перенесенного заболевания, - говорится в комментарии главного врача инфекционной больницы.

Также 17 января правительство Калужской области сообщило, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах на федеральном уровне отложено. Это объяснили приходом в нашу страну штамма «Омикрон».

- Введение QR-кодов нам сейчас не поможет, - подчеркнули в правительстве.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2022 12:51 21 3827
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение елена алешина
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