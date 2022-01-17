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Стоимость проезда в общественном транспорте Калуги повысится до 25 рублей с 1 февраля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2022 12:20 15 6101
Стоимость проезда в общественном транспорте Калуги повысится до 25 рублей с 1 февраля

В Калуге готовится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Городская Дума 17 января опубликовала проект решения, согласно которому с 1 февраля проезд в автобусах и троллейбусах «Управления Калужского троллейбуса» будет стоить 25 рублей.

Ожидается, что этот документ будет принят депутатами на ближайшем заседании Думы.

О частных перевозчиках в проекте решения речи не идет, однако можно предположить, что и у них проезд подорожает до 25 рублей.

Напомним, с 2017 года билет в автобусах Калуги стоит 22 рубля, в троллейбусе - 19 рублей. Подорожание составит 13% и 31% соответственно.

Месячный проездной на два вида транспорта при неограниченном количестве поездок подорожает с 700 до 1000 рублей.

Стоимость проездного на 22 поездки на два вида транспорта:

  • сроком действия 1 месяц - 425 рублей, прирост - 21,43%;
  • сроком действия 2 месяца - 455 рублей, прирост - 21,33%;
  • сроком действия 3 месяца - 485 рублей, прирост - 21,25%.

Стоимость льготного проездного билета при неограниченном количестве поездок сроком действия 1 месяц на два вида транспорта (троллейбус, автобус) составит:

  • для учащихся образовательных учреждений, достигших 14 лет, учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования - 265 рублей, прирост -  20,45%;
  • для учащихся учреждений высшего профессионального образования очной формы обучения - 365 рублей, прирост - 21,67%;
  • для пенсионеров (за исключением граждан, имеющих право на бесплатный) - 585 рублей, прирост - 21,88%.

Повысить тарифы планировалось в марте прошлого года. Однако тогда против выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша, и депутаты единогласно проголосовали против повышения стоимости проезда.

UPD. Директор УКТ Вадим Витьков рассказал о причинах повышений тарифа.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2022 12:20 15 6101
Тэги: транспорт укт
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