Еще два жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки два человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1264, сообщили в понедельник, 17 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 143 новых случая заражения ковидом. Это максимальный показатель с 31 декабря. Общее количество заболевших выросло до 67 263.

За последние сутки в нашем регионе 51 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 62 830 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 579 622 жителя Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 30 726 случаев коронавируса. За весь период - 10 834 260. Выписаны за сутки – 19 756, за весь период – 9 878 371. За последние сутки в стране от ковида умерли 670 человек, за все время – 321 990.

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