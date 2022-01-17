В Калужской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 89,14%

В субботу, 15 января, в Калужской области привился от коронавируса 1181 человек. Общее количество вакцинированных достигло 579 622, сообщили в понедельник в правительстве региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 89,14%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 15 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 15 января 2022 года:

Жуковский район – 137,5%,

Боровский район – 132,58%,

Медынский район – 129,11%,

Думиничский район – 125,52%,

Перемышльский район – 121,79%,

Барятинский район – 121,05%,

Бабынинский район – 120,73%,

Спас-Деменский район – 114,9%,

Козельский район – 107,95%,

Мещовский район – 105,56%,

Сухиничский район – 105,4%,

Ферзиковский район – 101,12%,

Юхновский район – 95,07%,

Ульяновский район – 92,56%,

Куйбышевский район – 91,94%,

Тарусский район – 89,96%,

Мосальский район – 89,01%,

Жиздринский район – 86,67%,

Хвастовичский район – 83,63%,

Калуга – 81,43%,

Обнинск – 81,22%,

Дзержинский район – 80,62%,

Малоярославецкий район – 79,5%,

Людиновский район – 78,94%,

Кировский район – 77,85%,

Износковский район – 76,54%.

Данные на 15 января.

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