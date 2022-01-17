В Калужской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 89,14%
В субботу, 15 января, в Калужской области привился от коронавируса 1181 человек. Общее количество вакцинированных достигло 579 622, сообщили в понедельник в правительстве региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 89,14%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 15 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 15 января 2022 года:
- Жуковский район – 137,5%,
- Боровский район – 132,58%,
- Медынский район – 129,11%,
- Думиничский район – 125,52%,
- Перемышльский район – 121,79%,
- Барятинский район – 121,05%,
- Бабынинский район – 120,73%,
- Спас-Деменский район – 114,9%,
- Козельский район – 107,95%,
- Мещовский район – 105,56%,
- Сухиничский район – 105,4%,
- Ферзиковский район – 101,12%,
- Юхновский район – 95,07%,
- Ульяновский район – 92,56%,
- Куйбышевский район – 91,94%,
- Тарусский район – 89,96%,
- Мосальский район – 89,01%,
- Жиздринский район – 86,67%,
- Хвастовичский район – 83,63%,
- Калуга – 81,43%,
- Обнинск – 81,22%,
- Дзержинский район – 80,62%,
- Малоярославецкий район – 79,5%,
- Людиновский район – 78,94%,
- Кировский район – 77,85%,
- Износковский район – 76,54%.
Данные на 15 января.
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