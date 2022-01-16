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В Калуге за год родились 4330 детей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2022 17:50 0 212
В Калуге за год родились 4330 детей

В Калуге за 2021 год родились 4330 детей. Среди них 2091 девочка и 2239 мальчиков. Об этом вечером в субботу, 16 января, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных были одна тройня и 41 двойня.

Из самых популярных имен в загсе отметили следующие: Артём, Михаил, Александр, Максим, Мария, Анна, София и Алиса.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.01.2022 17:50 0 212
Тэги: общество дети статистика
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