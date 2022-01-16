Два жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки два человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1262, сообщили в воскресенье, 16 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 140 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 67 120.

За последние сутки в нашем регионе 53 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 62 779 калужан.

По всей России выявлены за сутки 29 230 случаев коронавируса. За весь период - 10 803 534. Выписан за сутки – 22 731, за весь период – 9 858 615. За последние сутки в стране от ковида умерли 686 человек, за все время – 321 320.

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