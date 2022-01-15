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Жительница Калуги в погоне за чужими деньгами потеряла собственные

Кристина Посохина
Опубликовано: 15.01.2022 12:51 5 1115
Жительница Калуги в погоне за чужими деньгами потеряла собственные

В субботу, 15 января, пресс-служба УМВД России по городу Калуге

Калужанка на канале одного из мессенджеров нашла объявление о денежном розыгрыше. Девушка перешла по ссылке на страницу с условиями конкурса, согласно которым подписалась на канал и написала в чат.

Ей сообщили о победе в розыгрыше. 

- Первоначальная сумма выигрыша составила 100 000 рублей, - отмечает УМВД. - Однако для ее получения калужанке требовалось оплатить комиссию. Осуществив денежный перевод, девушка получила сообщение о том, что из-за технических неполадок ее оплата не прошла, в связи с чем собеседник предложил ей повторить операцию, пообещав увеличить выигрыш вдвое. Поверив, калужанка перевела на указанные ей реквизиты более 23 000 рублей, после чего ее аккаунт на данном интернет-ресурсе оказался заблокирован, при этом свой выигрыш она так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Расследование продолжается. Личность мошенников устанавливается. 

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Кристина Посохина
Опубликовано: 15.01.2022 12:51 5 1115
Тэги: деньги мошенник розыгрыш канал интернет
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