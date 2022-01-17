Этот день в истории: 17 января в Калугу по особому поручению приехал Державин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 января.

17(29).01.1802 - в Калугу по особому поручению прибыл выдающийся поэт 18 века, представитель русского классицизма, видный государственный деятель России Гавриил Романович Державин. Он остановился в доме калужского городского головы Ивана Ивановича Борисова, «человека честного и великую доверенность в городе имеющего». Целью его визита, которая пока не разглашалась, была проверка многочисленных жалоб на бесчинства и притеснения со стороны калужского губернатора Д.А. Лопухина и его приближенных. Державин энергично приступил к расследованию ситуации. Он собрал много ценных сведений от чиновников, посещавших его. Затем решил внезапно начать формальное следствие. Для этого явился в губернское правление и неожиданно для всех объявил о настоящей цели своего пребывания в губернии. Застав чиновников врасплох, Державин снял с них письменные показания. Сенаторское дело Лопухина насчитывает не одну сотню страниц. Дело это длилось долго и закончилось, по сути, ничем, если не считать отрешение Лопухина от должности.

1842 – пост калужского губернского предводителя дворянства покидает Омельяненко Никита Кузьмич (1779 – 10.09.1855). Ранее, с 29.02.1816 по 2.02.1825 он был калужским губернатором. Отметим, что в период его губернаторства, а именно в 1823 г. произошло достаточно заметное событие в жизни города – в Калуге было завершено сорокалетнее строительство гостиного двора. В 1823 г. в Калужской губернии действовали 250 заводов и 100 фабрик, на которых работали 11522 человека, продавалось разных изделий на сумму более 4353 тыс. р. На территории губернии действовали 80 ярмарок и 463 рынков и торгов, 1195 лавок, оборот капиталов в торговле составлял около 13 млн. р. Однако, в этот период времени процветало жестокое отношение калужских помещиков к крепостным.

1884 – в С.-Петербурге родился Сергей Митрофанович Городецкий (17(5).01.1884-07.06.1967), русский поэт, прозаик, переводчик, критик, один из основоположников акмеизма. В 1946 году купил дачу в Буграх близ Обнинска. 7 июля 1967 года умер в Обнинской больнице. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

1967 – начала работу первая краеведческая конференция Калужской области, организованная Московским филиалом Географического общества при Академии наук СССР, Калужским педагогическим институтом им. К.Э. Циолковского и Калужским областным краеведческим музеем.

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