Главная Новости Общество
Новый год COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Этот день в истории: 17 января в Калугу по особому поручению приехал Державин

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.01.2022 08:00 0 546
Этот день в истории: 17 января в Калугу по особому поручению приехал Державин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 января.

17(29).01.1802 -  в Калугу по особому поручению прибыл выдающийся поэт 18 века, представитель русского классицизма, видный государственный деятель России Гавриил Романович Державин. Он остановился в доме калужского городского головы Ивана Ивановича Борисова, «человека честного и великую доверенность в городе имеющего». Целью его визита, которая пока не разглашалась, была проверка многочисленных жалоб на бесчинства и притеснения со стороны калужского губернатора Д.А. Лопухина и его приближенных. Державин энергично приступил к расследованию ситуации. Он собрал много ценных сведений от чиновников, посещавших его. Затем решил внезапно начать формальное следствие. Для этого явился в губернское правление и неожиданно для всех объявил о настоящей цели своего пребывания в губернии. Застав чиновников врасплох, Державин снял с них письменные показания. Сенаторское дело Лопухина насчитывает не одну сотню страниц. Дело это длилось долго и закончилось, по сути, ничем, если не считать отрешение Лопухина от должности.

1842 – пост калужского губернского предводителя дворянства покидает Омельяненко Никита Кузьмич (1779 – 10.09.1855). Ранее, с 29.02.1816 по 2.02.1825 он был калужским губернатором. Отметим, что в период его губернаторства, а именно в 1823 г. произошло достаточно заметное событие в жизни города – в Калуге было завершено сорокалетнее строительство гостиного двора. В 1823 г. в Калужской губернии действовали 250 заводов и 100 фабрик, на которых работали 11522 человека, продавалось разных изделий на сумму более 4353 тыс. р. На территории губернии действовали 80 ярмарок и 463 рынков и торгов, 1195 лавок, оборот капиталов в торговле составлял около 13 млн. р. Однако, в этот период времени процветало жестокое отношение калужских помещиков к крепостным.

1884 – в С.-Петербурге родился Сергей Митрофанович Городецкий (17(5).01.1884-07.06.1967), русский поэт, прозаик, переводчик, критик, один из основоположников акмеизма. В 1946 году купил дачу в Буграх близ Обнинска. 7 июля 1967 года умер в Обнинской больнице. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

1967 – начала работу первая краеведческая конференция Калужской области, организованная Московским филиалом Географического общества при Академии наук СССР, Калужским педагогическим институтом им. К.Э. Циолковского и Калужским областным краеведческим музеем.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.01.2022 08:00 0 546
Тэги: общество история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Калужской сбытовой компании состоялись Рождественские колядки
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу ипотеки на 21%
В Калужской сбытовой компании подведены итоги конкурса детского рисунка
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Единый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании начал прием посетителей
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересного
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Будет ли считаться бесплатное скачивание отдельных песен в Интернете аудиопиратством?
Банкротство физического лица: на что обратить внимание?
Эксперты сравнили iPhone 12 и 13: вердикт неоднозначный

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru