Этот день в истории: 16 января исчез Калужский район

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 16 января.

1941 – основан Государственный архив Жуковского района Калужской области.

1952 – в Калуге родился Сергей Павлович Козлов (1952-1993), Герой Советского Союза (28.04.1980), командир десантно-штурмового батальона, участник войны в Афганистане. Звезду Героя за мужество и героизм он получил в Кабуле. Умер 25 апреля 1993 года в городе Виноградов в Закарпатье. 11 мая 1999 года С.П. Козлов удостоен звания Почетный гражданин города Калуги (посмертно). В Центральном музее Вооруженных Сил представлены его личные вещи и оружие.

1969 - Указом Президиума ВС РСФСР Калужский район переименован в Перемышльский с центром в селе Перемышль.

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