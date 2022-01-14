В Калуге начался прием заявок на конкурс «Стильная Выпускница 2022»
В Калуге стартовал прием заявок для участия в конкурсе «Стильная Выпускница 2022». Организаторы приглашают к участию будущих выпускниц 11-х классов школ Калуги и Калужской области с хорошей или отличной успеваемостью.
Заявку можно подать на сайте конкурса.
Ежегодно конкурс проводится при поддержке министерства культуры Калужской области и союза «Торгово-промышленная палата Калужской области»
- Всех участниц ждет активная подготовка к главному финальному туру: уроки дефиле и фотопозирования, мастер-классы по ораторскому искусству, стилистике и макияжу, профессиональная фотосессия, - сообщили организаторы.
Заявки принимается до 15 февраля включительно.
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