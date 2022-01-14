На январских праздниках калужане предпочли остаться дома

В новогоднюю ночь калужане поздравляли друзей и близких при помощи интернета: используя мессенджеры и видеосвязь. Объем трафика после полуночи вырос на 33% по сравнению с праздничной ночью годом ранее, тогда как число звонков осталось на уровне прошлого года. Кроме того, мобильный интернет стал любимым средством развлечений на январских каникулах.

Жители Калужской области предпочли digital-поздравления традиционным голосовым звонкам. На отправку сообщений в мессенджеры и соцсети каждому калужскому клиенту в новогоднюю ночь потребовалось в среднем около часа, тогда как на звонки – в четыре раза меньше времени. При этом максимальную активность по использованию интернет-трафика Tele2 зафиксировала в первый час нового года.

За период зимних каникул калужские абоненты оператора повысили спрос на интернет на рекордные 30% по сравнению с прошлым годом. Пик интернет-активности калужан был зафиксирован 2 января. Жители предпочли провести выходные за просмотром фильмов. Они в два раза чаще меняли минуты из тарифа на фильмы от видеосервиса Wink через приложение «Мой Tele2». Самыми популярными лентами стали «Один дома» (12+), «Гринч» (6+) и «Батя» (16+).

К новогодним нагрузкам Tele2 готовится заранее. Чтобы сеть оператора успешно выдержала большой объем звонков и потребления мобильного интернета, технические специалисты увеличивают пропускную способность базовых станций, организуют работу дежурных бригад технических специалистов

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