Главная Новости Общество
Новый год COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

На январских праздниках калужане предпочли остаться дома

Опубликовано: 14.01.2022 15:09 0 595
На январских праздниках калужане предпочли остаться дома

В новогоднюю ночь калужане поздравляли друзей и близких при помощи интернета: используя мессенджеры и видеосвязь. Объем трафика после полуночи вырос на 33% по сравнению с праздничной ночью годом ранее, тогда как число звонков осталось на уровне прошлого года. Кроме того, мобильный интернет стал любимым средством развлечений на январских каникулах.

Жители Калужской области предпочли digital-поздравления традиционным голосовым звонкам. На отправку сообщений в мессенджеры и соцсети каждому калужскому клиенту в новогоднюю ночь потребовалось в среднем около часа, тогда как на звонки – в четыре раза меньше времени. При этом максимальную активность по использованию интернет-трафика Tele2 зафиксировала в первый час нового года.

За период зимних каникул калужские абоненты оператора повысили спрос на интернет на рекордные 30% по сравнению с прошлым годом. Пик интернет-активности калужан был зафиксирован 2 января. Жители предпочли провести выходные за просмотром фильмов. Они в два раза чаще меняли минуты из тарифа на фильмы от видеосервиса Wink через приложение «Мой Tele2». Самыми популярными лентами стали «Один дома» (12+), «Гринч» (6+) и «Батя» (16+).

К новогодним нагрузкам Tele2 готовится заранее. Чтобы сеть оператора успешно выдержала большой объем звонков и потребления мобильного интернета, технические специалисты увеличивают пропускную способность базовых станций, организуют работу дежурных бригад технических специалистов

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Опубликовано: 14.01.2022 15:09 0 595
Тэги: новости компаний
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В Калужской сбытовой компании состоялись Рождественские колядки
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу ипотеки на 21%
В Калужской сбытовой компании подведены итоги конкурса детского рисунка
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Единый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании начал прием посетителей
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересного
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Ремонт телефонов Samsung в Петербурге
Почему стоит отдать предпочтение пальто
Получение онлайн займа: как не ошибиться и на что смотреть?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru