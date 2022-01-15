Этот день в истории: 15 января родилась знаменитый математик Софья Ковалевская

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 15 января.

1777 26(15) января – торжественное открытие вновь учрежденного калужского наместничества. В 1785 году было издано «Топографическое описание Калужского наместничества», представляющее экономико-географическое описание территории. По Указу Павла I от 23(12) октября 1796 года «О новом разделении государства на губернии» Калужское наместничество было преобразовано в Калужскую губернию. К началу 1917 года губерния включала 11 уездов со 198 волостями, 14 городов и 11 681 поселение.

1850 – родилась Софья Васильевна Ковалевская (15(3).01.1850 -10.02(29.01).1891). Будущий ученый-математик, писательница, общественный деятель С.В. Ковалевская в детские годы (1853 – 1858) проживала в Калуге. Она вошла в историю как первая женщина-профессор, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1889).

1922 – в селе Побужье Хвастовичского района родился Николай Николаевич Симоненков (1922-1960), Герой Советского Союза (29.06.1945). Похоронен в Загорске, там его именем названа улица, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

1933 – в городе Гагарин Смоленской области родился Семен Ильич Миронович (15.01.1933 – 29.06.2010). Заслуженный работник культуры Российской Федерации С.И. Миронович около 40 лет возглавлял Калужскую областную научную библиотеку имени В. Г. Белинского (1965-1978 - заместитель директора, 1979-2002 - директор). Автор первого в России регионального Закона о библиотечном деле: Закон Калужской области от 30.01.1995 "О библиотечном деле в Калужской области". Редактор и составитель краеведческих изданий: "От наших корней" (премия Российского конкурса научных работ), «Калужские губернаторы», "Калужская застава" и других.

1942 – освобождено от фашистов с. Ульяново (оккупировано 9.10.1941 г.)

1959 – выдала на-гора первый уголь Середейская шахта Сухиничского района. В настоящее время шахта прекратила свое существование.

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