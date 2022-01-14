В Калуге организуют крещенские купания на Яченском водохранилище

Крещенские купания на Яченском водохранилище в нынешнем году все же будут организованы. В пятницу, 14 января, об этом сообщила городская управа.

- На Крещение для калужан и гостей города будут оборудованы купели на Яченском водохранилище, Сероводородных озерах, источнике деревни Колюпаново, - заявили в администрации областного центра.

Ранее ГУ МЧС по Калужской области сообщало, что в нашем регионе окунуться в прорубь 19 января можно будет в 49 местах. От Калуги там фигурировали Сероводородные озера и источник в Колюпаново.

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