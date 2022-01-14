В Калужской области за неделю подорожали соль, консервы, сыр и вода

В Калужской области за неделю, с 6 по 12 января, зафиксирован резкий рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 14 января, об этом сообщили в правительстве региона.

За семь дней мясные консервы подорожали на 6,8%, консервы для детского питания – на 4,6%, капуста – на 3,8%, сыры и поваренная соль – на 3,6%, вода – на 3%, сырокопченая колбаса – на 1,8%, гречка – на 1,4%, молоко – на 0,8%.

В то же время маргарин подешевел на 3,6%, овсяная крупа – на 2,7%.

Розничные цены на дизельное топливо выросли на 0,28%.

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