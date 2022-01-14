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Два жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.01.2022 11:37 5 762
Два жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки два человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1257, сообщили в пятницу, 14 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 141 новый случай заражения ковидом. Это максимальный показатель с 31 декабря. Общее количество заболевших выросло до 66 841.

За последние сутки в нашем регионе 91 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 62 628 калужан.

Вакцинирован от коронавируса 574 341 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 23 820 случаев коронавируса. За весь период - 10 747 125. Выписаны за сутки – 24 952, за весь период – 9 809 300. За последние сутки в стране от ковида умерли 739 человек, за все время – 319 911.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.01.2022 11:37 5 762
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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