В Калужской области пропал 48-летний мужчина

В городе Кондрово Дзержинского района Калужской области пропал 48-летний Виталий ЯРОВЦЕВ. В пятницу, 14 января, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 11 января.

Сейчас нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 185 см,

Худощавый,

Темно-русые волосы,

Серо-карие глаза,

Черная парка с большими квадратными карманами,

Черные брюки,

Черные полуботинки,

Черная шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!