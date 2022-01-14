В Калужской области пропал 48-летний мужчина
В городе Кондрово Дзержинского района Калужской области пропал 48-летний Виталий ЯРОВЦЕВ. В пятницу, 14 января, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 11 января.
Сейчас нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 185 см,
- Худощавый,
- Темно-русые волосы,
- Серо-карие глаза,
- Черная парка с большими квадратными карманами,
- Черные брюки,
- Черные полуботинки,
- Черная шапка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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