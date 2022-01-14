Городской голова Калуги потребовал очистить крыши от снега и сосулек

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ потребовал очистить крыши от снега и сосулек. Об этом он заявил 14 января по итогам прогулки по областному центру пешком.

- Еще раз обращаю внимание бизнеса, руководителей организаций сферы потребительского рынка и управляющих компаний на необходимость очистки крыш от тающего снега и сосулек и об ограждении возможных опасных мест, - отметил глава администрации. - Выходные дни должны пройти для калужан максимально безопасно и комфортно!

Он отметил, что сейчас силами «СМЭУ», «Калугаблагоустройства» и частных подрядчиков в Калуге за сутки вывозится около 7 тысяч кубометров снега.

По словам Денисова, при очистке снега делается упор на социальных объектах: пешеходных переходах и подходах к школам и детским садам.

За расположением снегоуборочной техники можно следить на сайте горуправы в режиме онлайн.

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