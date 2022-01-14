Калужский министр здравоохранения рассказал о проверке после гибели 18-летнего парня в Обнинске

Министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО в пятницу, 14 января, рассказал о первых результатах проверки после гибели 18-летнего парня в Обнинске. Как мы уже сообщали, молодой человек неудачно сделал сальто и ударился животом о перила. Врачи осмотрели его, но ничего серьезного не выявили, а на следующий день юноша умер из-за внутреннего кровотечения.

Пахоменко заявил, что это ужасный несчастный случай. Он отметил, что воспринял трагедию как личную, так как Обнинск считает родным городом.

Министр пояснил, что больница уже провела внутреннее расследование.

- В приемном отделении пациент был осмотрен хирургом, травматологом, выполнено УЗИ брюшной полости, Ргр грудной и брюшной полости, общий анализ крови. Патологии выявлено не было, - прокомментировал Пахоменко, ссылаясь на информацию руководства Клинической больницы №8.

В то же время министр отметил, что тщательная проверка еще не проведена.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил навести порядок в КБ №8.

Проверку по данному инциденту проводит управление Следственного комитета по Калужской области.

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