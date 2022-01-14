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В Калужской области привился от коронавируса 574 341 человек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.01.2022 09:06 2 610
В Калужской области привился от коронавируса 574 341 человек

В среду, 12 января, в Калужской области привились от коронавируса 1839 человек. Общее количество вакцинированных достигло 574 341, сообщили в пятницу в правительстве региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 88,33%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 12 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 12 января 2022 года:

  • Жуковский район – 135,59%,
  • Боровский район – 131,58%,
  • Медынский район – 128,25%,
  • Думиничский район – 125%,
  • Перемышльский район – 121,09%,
  • Барятинский район – 120,3%,
  • Бабынинский район – 119,95%,
  • Спас-Деменский район – 114,44%,
  • Козельский район – 107,05%,
  • Мещовский район – 104,9%,
  • Сухиничский район – 104,37%,
  • Ферзиковский район – 100,26%,
  • Юхновский район – 93,6%,
  • Ульяновский район – 91,51%,
  • Куйбышевский район – 89,97%,
  • Тарусский район – 89,32%,
  • Мосальский район – 88,3%,
  • Жиздринский район – 85,6%,
  • Хвастовичский район – 82,29%,
  • Калуга – 80,74%,
  • Обнинск – 80,54%,
  • Дзержинский район – 79,82%,
  • Малоярославецкий район – 78,71%,
  • Людиновский район – 78,08%,
  • Кировский район – 77,3%,
  • Износковский район – 76,1%.

Данные на 12 января.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.01.2022 09:06 2 610
Тэги: общество коронавирус вакцинация статистика здравоохранение
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