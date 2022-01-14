В Калужской области привился от коронавируса 574 341 человек

В среду, 12 января, в Калужской области привились от коронавируса 1839 человек. Общее количество вакцинированных достигло 574 341, сообщили в пятницу в правительстве региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 88,33%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 12 января.

В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 12 января 2022 года:

Жуковский район – 135,59%,

Боровский район – 131,58%,

Медынский район – 128,25%,

Думиничский район – 125%,

Перемышльский район – 121,09%,

Барятинский район – 120,3%,

Бабынинский район – 119,95%,

Спас-Деменский район – 114,44%,

Козельский район – 107,05%,

Мещовский район – 104,9%,

Сухиничский район – 104,37%,

Ферзиковский район – 100,26%,

Юхновский район – 93,6%,

Ульяновский район – 91,51%,

Куйбышевский район – 89,97%,

Тарусский район – 89,32%,

Мосальский район – 88,3%,

Жиздринский район – 85,6%,

Хвастовичский район – 82,29%,

Калуга – 80,74%,

Обнинск – 80,54%,

Дзержинский район – 79,82%,

Малоярославецкий район – 78,71%,

Людиновский район – 78,08%,

Кировский район – 77,3%,

Износковский район – 76,1%.

Данные на 12 января.

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