В Калужской области привился от коронавируса 574 341 человек
В среду, 12 января, в Калужской области привились от коронавируса 1839 человек. Общее количество вакцинированных достигло 574 341, сообщили в пятницу в правительстве региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 88,33%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 12 января.
В 12 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в двух - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 12 января 2022 года:
- Жуковский район – 135,59%,
- Боровский район – 131,58%,
- Медынский район – 128,25%,
- Думиничский район – 125%,
- Перемышльский район – 121,09%,
- Барятинский район – 120,3%,
- Бабынинский район – 119,95%,
- Спас-Деменский район – 114,44%,
- Козельский район – 107,05%,
- Мещовский район – 104,9%,
- Сухиничский район – 104,37%,
- Ферзиковский район – 100,26%,
- Юхновский район – 93,6%,
- Ульяновский район – 91,51%,
- Куйбышевский район – 89,97%,
- Тарусский район – 89,32%,
- Мосальский район – 88,3%,
- Жиздринский район – 85,6%,
- Хвастовичский район – 82,29%,
- Калуга – 80,74%,
- Обнинск – 80,54%,
- Дзержинский район – 79,82%,
- Малоярославецкий район – 78,71%,
- Людиновский район – 78,08%,
- Кировский район – 77,3%,
- Износковский район – 76,1%.
Данные на 12 января.
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