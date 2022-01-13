Главные новости в Калужской области 13 января: гибель 18-летнего парня и отмена QR-кодов
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 13 января.
В Калужской области 18-летний парень умер, после того как ударился о перила и врачи отпустили его домой. Опубликовано видео с моментом, когда он делает сальто и падает.
В Калужской области вновь отложили введение QR-кодов для входа в общественные места. С 15 января ничего не поменяется.
На Крещение в Калужской области организуют 49 мест для купаний. Публикуем полный список.
Горуправа Калуги предупредила об эвакуации 12 брошенных автомобилей.
Полиция ищет пострадавших в финансовой пирамиде «Финико». Люди потеряли миллиард рублей, рассчитывая получить 30% годовых.
В Калужской области мужчина заказал убийство пожилого родственника, за которым не хотел ухаживать.
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