Этот день в истории: 14 января родился известный художник Афанасий Куликов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 14 января.

1884 (ст. стиль) – в д. Исаково Малоярославецкого уезда Калужской губернии в семье бедного крестьянина родился сын Афанасий, а в будущем Афанасий Ефремович Куликов (1884 – 15.03.1949), известный художник, живописец и график. Упорным трудом он сумел пробить себе дорогу в искусство. А Е. Куликов работал в разнообразных жанрах: баталист, исторический живописец, портретист, пейзажист, создатель оригинального вида лубка и образцов декоративно-прикладного искусства.

С января 1942 г. в Калуге началось восстановление завода фруктовых вод (пивзавод братьев Н.М. и В.М.Фишеров). После бомбежек и грабежа там рухнул потолок, были выбиты рамы, вывезено сырье, оборудование и культурный инвентарь.

1942 – советские войска освободили город Медынь (оккупирован 10.10.1941 г.) и территорию Медынского района. В штурме города участвовали бойцы 12-го, 475-го, 1316-го стрелковых полков. В тот же день была освобождена от фашистов территория Боровского района (оккупирована 22.10.1941 г.)

1979 – совместным постановлением Калужского Обкома ВЛКСМ. Обкома ДОСААФ и ГорОНО в Калуге был создан клуб Юных Космонавтов. Занятия клуба проходили на базе Калужского авиационного летно-технического училища и областного Дворца пионеров.

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