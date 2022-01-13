В Калужской области организуют 49 мест для купаний на Крещение
В нынешнем году на Крещение в Калужской области будет организовано 49 мест для купаний. Об этом в четверг, 13 января, сообщило региональное ГУ МЧС.
В Калуге окунуться 19 января можно будет на Сероводородных озерах и в Колюпаново.
Яченское водохранилище, где раньше также организовывали купель, ныне в список не вышло.
Где в Калужской области окунуться в прорубь на Крещение в 2022 году:
- Бабынинский район, с. Тырново, Сельское поселение «Село Муромцево», купель на источнике,
- Барятинский район, д. Полом, СП «Село Барятино» купель при часовне
- Боровский район МО ГП город Ермолино, г. Ермолино, ул. Русиново, Храм в честь свт. Николая, купель,
- Боровский район, МО СП село совхоз «Боровский», д. Тимашово, иордань на пруду, Храм в честь Рождества Богородицы,
- Боровский район МО ГП г. Боровск - храм Покрова Богородицы на Высоком, купель,
- Дзержинский район, МО СП «Село Льва Толстого», Купальни у святого источника монастыря,
- Дзержинский район, МО СП "Деревня Рудня", родник "Серебряный колодец" между д. Матово и д. Меленки,
- Дзержинский район, МО СП "Деревня Рудня", р. Угра в районе Пахомовского моста,
- Дзержинский район, МО СП "Деревня Галкино", о. Озеро, д. Озеро,
- Думиничский район, с. Усты (купель при храме),
- Думиничский район, с. Хотьково (купель при храме),
- Жиздринский район, г. Жиздра, река Жиздра,
- Жуковский район, СП "Село Высокиничи", с. Оболенское Купель и родник при Храме св. Николая,
- Купель Храма Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы по адресу: г. Жуков, ул. Ленина в районе дома №160,
- Жуковский район, д. Воробьи, Купель "Петровский родник",
- Жуковский район, село Никольское, купель,
- Жуковский район, СП "Село Совхоз Победа", купель при роднике д. Машково,
- Жуковский район, СП "Село Совхоз Победа", купель при Храме в честь Преображения Господня,
- Жуковский район, СП "Село Совхоз Победа", иордань на водохранилище с. Спас-Прогнанье,
- Износковский район, д. Клины, оборудованная купель на роднике,
- Козельский район, с. Шамордино, Монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь,
- Козельский район, г. Козельск, монастырь Оптина Пустынь,
- Козельский район, с. Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь,
- Козельский район, д. Подборки, купель Храма успения пресвятой Богородицы,
- Козельский район, с. Ильинское, храм Пророка Ильи,
- Куйбышевский район, д. Красниково, оборудованная купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице),
- Людиновский район, г. Людиново, оз. Ломпадь (в районе здания ГИМС),
- Малоярославецкий район, Свято- Никольский-Черноостровский монастырь (г. Малоярославец), купель,
- г. Малоярославец, купель на ул. Островского,
- Малоярославецкий район, Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец), д. Локонское,
- Малоярославецкий район, Храм покрова Пресвятой Богородицы села Карижа, купель р. Лужа (с. Карижа),
- Малоярославецкий район, с. Недельное, купель Храма покрова Пресвятой Богородицы,
- Медынский район, д. Елешня-Вторая, иордань на пруду,
- Калуга, Сероводородные озера,
- Калуга, д. Колюпаново, источник,
- Перемышльский район, с. Перемышль, оз. Бездонное,
- Перемышльский район, с. Гремячево, купель при храме Гремячевский монастырь,
- Перемышльский район, с. Ильинское, купель в храме Шаровкин монастырь,
- Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения,
- Сухиничский район, г. Сухиничи, ключ «Баевка»,
- Сухиничский район, СП «Село Шлиппово», купель д. Волково,
- Тарусский район с. Истомино, купель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы,
- Тарусский район с. Истомино, иордань на пруду Архирейского подворья- Храма в честь Успения Пресвятой богородицы,
- Тарусский район, г. Таруса, ул. Ефремова, д. 1а, купальня часовни в честь иконы Божией Матери "Боголюбская",
- Хвастовичский район, купель при храме п. Успенский,
- Хвастовичский район, СП "Деревня Нехочи", купель п. Малиновский,
- Хвастовичский район, СП "Поселок Еленский", купель Черный колодец,
- Хвастовичский район, СП "Деревня Стайки", купель за школой,
- Юхновский район, г. Юхнов, городской пруд в районе ул. Красная Набережная.
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