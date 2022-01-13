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В Калужской области организуют 49 мест для купаний на Крещение

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2022 16:26 10 1060
В Калужской области организуют 49 мест для купаний на Крещение

В нынешнем году на Крещение в Калужской области будет организовано 49 мест для купаний. Об этом в четверг, 13 января, сообщило региональное ГУ МЧС.

В Калуге окунуться 19 января можно будет на Сероводородных озерах и в Колюпаново.

Яченское водохранилище, где раньше также организовывали купель, ныне в список не вышло.

Где в Калужской области окунуться в прорубь на Крещение в 2022 году:

  • Бабынинский район, с. Тырново, Сельское поселение «Село Муромцево», купель на источнике,
  • Барятинский район, д. Полом, СП «Село Барятино» купель при часовне 
  • Боровский район МО ГП город Ермолино, г. Ермолино, ул. Русиново, Храм в честь свт. Николая, купель,
  • Боровский район, МО СП село совхоз «Боровский», д. Тимашово, иордань на пруду, Храм в честь Рождества Богородицы,
  • Боровский район МО ГП г. Боровск - храм Покрова Богородицы на Высоком, купель,
  • Дзержинский район, МО СП «Село Льва Толстого», Купальни у святого источника монастыря,
  • Дзержинский район, МО СП "Деревня Рудня", родник "Серебряный колодец" между д. Матово и д. Меленки,
  • Дзержинский район, МО СП "Деревня Рудня", р. Угра в районе Пахомовского моста,
  • Дзержинский район, МО СП "Деревня Галкино", о. Озеро, д. Озеро,
  • Думиничский район, с. Усты (купель при храме),
  • Думиничский район, с. Хотьково (купель при храме),
  • Жиздринский район, г. Жиздра, река Жиздра,
  • Жуковский район, СП "Село Высокиничи", с. Оболенское Купель и родник при Храме св. Николая,
  • Купель Храма Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы по адресу: г. Жуков, ул. Ленина в районе дома №160,
  • Жуковский район, д. Воробьи, Купель "Петровский родник",
  • Жуковский район, село Никольское, купель,
  • Жуковский район, СП "Село Совхоз Победа", купель при роднике д. Машково, 
  • Жуковский район, СП "Село Совхоз Победа", купель при Храме в честь Преображения Господня, 
  • Жуковский район, СП "Село Совхоз Победа", иордань на водохранилище с. Спас-Прогнанье,
  • Износковский район, д. Клины, оборудованная купель на роднике,
  • Козельский район, с. Шамордино, Монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь,
  • Козельский район, г. Козельск, монастырь Оптина Пустынь,
  • Козельский район, с. Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь,
  • Козельский район, д. Подборки, купель Храма успения пресвятой Богородицы,
  • Козельский район, с. Ильинское, храм Пророка Ильи,
  • Куйбышевский район, д. Красниково, оборудованная купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице),
  • Людиновский район, г. Людиново, оз. Ломпадь (в районе здания ГИМС),
  • Малоярославецкий район, Свято- Никольский-Черноостровский монастырь (г. Малоярославец), купель,
  • г. Малоярославец, купель на ул. Островского,
  • Малоярославецкий район, Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец), д. Локонское,
  • Малоярославецкий район, Храм покрова Пресвятой Богородицы села Карижа, купель р. Лужа (с. Карижа),
  • Малоярославецкий район, с. Недельное, купель Храма покрова Пресвятой Богородицы,
  • Медынский район, д. Елешня-Вторая, иордань на пруду,
  • Калуга, Сероводородные озера,
  • Калуга, д. Колюпаново, источник,
  • Перемышльский район, с. Перемышль, оз. Бездонное,
  • Перемышльский район, с. Гремячево, купель при храме Гремячевский монастырь,
  • Перемышльский район, с. Ильинское, купель в храме Шаровкин монастырь,
  • Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения,
  • Сухиничский район, г. Сухиничи, ключ «Баевка»,
  • Сухиничский район, СП «Село Шлиппово», купель д. Волково,
  • Тарусский район с. Истомино, купель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы,
  • Тарусский район с. Истомино, иордань на пруду Архирейского подворья- Храма в честь Успения Пресвятой богородицы,
  • Тарусский район, г. Таруса, ул. Ефремова, д. 1а, купальня часовни в честь иконы Божией Матери "Боголюбская",
  • Хвастовичский район, купель при храме п. Успенский,
  • Хвастовичский район, СП "Деревня Нехочи", купель п. Малиновский,
  • Хвастовичский район, СП "Поселок Еленский", купель Черный колодец,
  • Хвастовичский район, СП "Деревня Стайки", купель за школой,
  • Юхновский район, г. Юхнов, городской пруд в районе ул. Красная Набережная.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2022 16:26 10 1060
Тэги: общество праздник крещение мчс
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