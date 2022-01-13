В Калужской области организуют 49 мест для купаний на Крещение

В нынешнем году на Крещение в Калужской области будет организовано 49 мест для купаний. Об этом в четверг, 13 января, сообщило региональное ГУ МЧС.

В Калуге окунуться 19 января можно будет на Сероводородных озерах и в Колюпаново.

Яченское водохранилище, где раньше также организовывали купель, ныне в список не вышло.

Где в Калужской области окунуться в прорубь на Крещение в 2022 году:

Бабынинский район, с. Тырново, Сельское поселение «Село Муромцево», купель на источнике,

Барятинский район, д. Полом, СП «Село Барятино» купель при часовне

Боровский район МО ГП город Ермолино, г. Ермолино, ул. Русиново, Храм в честь свт. Николая, купель,

Боровский район, МО СП село совхоз «Боровский», д. Тимашово, иордань на пруду, Храм в честь Рождества Богородицы,

Боровский район МО ГП г. Боровск - храм Покрова Богородицы на Высоком, купель,

Дзержинский район, МО СП «Село Льва Толстого», Купальни у святого источника монастыря,

Дзержинский район, МО СП "Деревня Рудня", родник "Серебряный колодец" между д. Матово и д. Меленки,

Дзержинский район, МО СП "Деревня Рудня", р. Угра в районе Пахомовского моста,

Дзержинский район, МО СП "Деревня Галкино", о. Озеро, д. Озеро,

Думиничский район, с. Усты (купель при храме),

Думиничский район, с. Хотьково (купель при храме),

Жиздринский район, г. Жиздра, река Жиздра,

Жуковский район, СП "Село Высокиничи", с. Оболенское Купель и родник при Храме св. Николая,

Купель Храма Иконы Тихвинской Пресвятой Богородицы по адресу: г. Жуков, ул. Ленина в районе дома №160,

Жуковский район, д. Воробьи, Купель "Петровский родник",

Жуковский район, село Никольское, купель,

Жуковский район, СП "Село Совхоз Победа", купель при роднике д. Машково,

Жуковский район, СП "Село Совхоз Победа", купель при Храме в честь Преображения Господня,

Жуковский район, СП "Село Совхоз Победа", иордань на водохранилище с. Спас-Прогнанье,

Износковский район, д. Клины, оборудованная купель на роднике,

Козельский район, с. Шамордино, Монастырь Казанская Амвросиевская Стравопигиальная женская пустынь,

Козельский район, г. Козельск, монастырь Оптина Пустынь,

Козельский район, с. Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь,

Козельский район, д. Подборки, купель Храма успения пресвятой Богородицы,

Козельский район, с. Ильинское, храм Пророка Ильи,

Куйбышевский район, д. Красниково, оборудованная купель на святом источнике в честь Иконы Божией Матери (Всецарице),

Людиновский район, г. Людиново, оз. Ломпадь (в районе здания ГИМС),

Малоярославецкий район, Свято- Никольский-Черноостровский монастырь (г. Малоярославец), купель,

г. Малоярославец, купель на ул. Островского,

Малоярославецкий район, Святой Источник Петра и Павла (Пудов колодец), д. Локонское,

Малоярославецкий район, Храм покрова Пресвятой Богородицы села Карижа, купель р. Лужа (с. Карижа),

Малоярославецкий район, с. Недельное, купель Храма покрова Пресвятой Богородицы,

Медынский район, д. Елешня-Вторая, иордань на пруду,

Калуга, Сероводородные озера,

Калуга, д. Колюпаново, источник,

Перемышльский район, с. Перемышль, оз. Бездонное,

Перемышльский район, с. Гремячево, купель при храме Гремячевский монастырь,

Перемышльский район, с. Ильинское, купель в храме Шаровкин монастырь,

Спас-Деменский район, г. Спас-Деменск, купальня при храме Спаса Преображения,

Сухиничский район, г. Сухиничи, ключ «Баевка»,

Сухиничский район, СП «Село Шлиппово», купель д. Волково,

Тарусский район с. Истомино, купель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы,

Тарусский район с. Истомино, иордань на пруду Архирейского подворья- Храма в честь Успения Пресвятой богородицы,

Тарусский район, г. Таруса, ул. Ефремова, д. 1а, купальня часовни в честь иконы Божией Матери "Боголюбская",

Хвастовичский район, купель при храме п. Успенский,

Хвастовичский район, СП "Деревня Нехочи", купель п. Малиновский,

Хвастовичский район, СП "Поселок Еленский", купель Черный колодец,

Хвастовичский район, СП "Деревня Стайки", купель за школой,

Юхновский район, г. Юхнов, городской пруд в районе ул. Красная Набережная.

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