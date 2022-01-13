Еще два жителя Калужской области скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки два человека скончались от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1255, сообщили в четверг, 13 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 136 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель с 31 декабря. Общее количество заболевших выросло до 66 700.

За последние сутки в нашем регионе 110 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 62 537 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 571 009 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 21 155 случаев коронавируса. За весь период - 10 723 305. Выписаны за сутки – 25 984, за весь период – 9 784 348. За последние сутки в стране от ковида умерли 740 человек, за все время – 319 172.

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