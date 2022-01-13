Международный аэропорт Калуга работает над развитием маршрутной сети

Международный аэропорт Калуга на протяжении 6 лет своего существования активно работает над развитием маршрутной сети в интересах жителей Калужской области.

В настоящий момент маршрутная сеть Международного аэропорта Калуга насчитывает 18 регулярных направлений. Это рекордное значение, начиная с момента открытия аэропорта после реконструкции.

В конце 2021 года начались долгожданные полеты в Минск (Беларусь).

В 2022 году добавилось несколько абсолютно новых направлений - Самара (стартует с 16 января), Нижний Новгород (стартует с 02 марта), Новый Уренгой (стартует с 03 февраля), Салехард (стартует с 01 февраля), Баку, Бухара и Фергана (стартуют с конца февраля).

Весной и летом планируется открытие рейсов в Мурманск и Астрахань

Отвечая на вопросы жителей города, хочется отметить, что авиакомпании действительно могут менять дату начала рейсов, исходя из загрузки и востребованности. Тем не менее все запланированные направления запускаются.

Прямые рейсы в Екатеринбург возобновятся в феврале, тогда же планируется появление Уфы в маршрутной сети.

По сравнению с прошлым годом из маршрутной сети исчезло 1 направление - Киров, который не попал в список субсидированных рейсов на 2022 год.

Относительно рейсов в Санкт-Петербург - авиакомпания Азимут круглогодично выполняет рейсы в Санкт-Петербург 5 раз в неделю, билеты по этому направлению всегда в продаже. В феврале на этом направлении также возобновятся полеты авиакомпании РусЛайн, рейсов станет еще больше. Санкт-Петербург - одно из самых популярных направлений полетов из Калуги, полеты в этот город не прерывались ни разу с 2015 года.

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