Главная Новости Общество
Новый год COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

Международный аэропорт Калуга работает над развитием маршрутной сети

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2022 12:18 0 339
Международный аэропорт Калуга работает над развитием маршрутной сети

Международный аэропорт Калуга на протяжении 6 лет своего существования активно работает над развитием маршрутной сети в интересах жителей Калужской области.

В настоящий момент маршрутная сеть Международного аэропорта Калуга насчитывает 18 регулярных направлений. Это рекордное значение, начиная с момента открытия аэропорта после реконструкции.

В конце 2021 года начались долгожданные полеты в Минск (Беларусь).

В 2022 году добавилось несколько абсолютно новых направлений - Самара (стартует с 16 января), Нижний Новгород (стартует с 02 марта), Новый Уренгой (стартует с 03 февраля), Салехард (стартует с 01 февраля), Баку, Бухара и Фергана (стартуют с конца февраля).

Весной и летом планируется открытие рейсов в Мурманск и Астрахань

Отвечая на вопросы жителей города, хочется отметить, что авиакомпании действительно могут менять дату начала рейсов, исходя из загрузки и востребованности. Тем не менее все запланированные направления запускаются.

Прямые рейсы в Екатеринбург возобновятся в феврале, тогда же планируется появление Уфы в маршрутной сети.

По сравнению с прошлым годом из маршрутной сети исчезло 1 направление - Киров, который не попал в список субсидированных рейсов на 2022 год.

Относительно рейсов в Санкт-Петербург - авиакомпания Азимут круглогодично выполняет рейсы в Санкт-Петербург 5 раз в неделю, билеты по этому направлению всегда в продаже. В феврале на этом направлении также возобновятся полеты авиакомпании РусЛайн, рейсов станет еще больше. Санкт-Петербург - одно из самых популярных направлений полетов из Калуги, полеты в этот город не прерывались ни разу с 2015 года.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2022 12:18 0 339
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в Калужской области нарастил выдачу ипотеки на 21%
В Калужской сбытовой компании подведены итоги конкурса детского рисунка
Возле главной новогодней ели открылась праздничная программа «Время исполнения желаний»
Калужская сбытовая компания собрала ветеранов энергетики на теплую встречу
Единый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании начал прием посетителей
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересного
Лучшие сотрудники Калужской сбытовой компании отмечены отраслевыми и ведомственными наградами
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Цветное оргстекло как популярный материал
Быстрый займ денег онлайн от компании Moneza
Как выбрать качественные стройматериалы

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru