В Калужской области вновь отложили введение QR-кодов для входа в общественные места

В Калужской области с 15 января не будут требовать QR-коды о вакцинации от коронавируса для входа в общественные места. Введение ограничений отложено на неопределенный срок. Соответствующее постановление правительства №4 в среду, 12 января, подписал губернатор Владислав ШАПША.

Новой даты введения QR-кодов пока нет. Их могут начать требовать «с даты, установленной отдельным постановлением Правительства Калужской области».

Ранее QR-коды планировалось ввести с 15 декабря, но решение было отложено из-за снижения заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, до 28 февраля для ресторанов и кафе продлено правило, когда в ночное время можно принимать только тех посетителей, кто вакцинировался от COVID-19, переболел либо имеет отрицательный ПЦР-тест, сделанный в последние 48 часов.

Постановление правительства Калужской области №4 от 12.01.2022:

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