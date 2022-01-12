Главные новости в Калужской области 12 января: проблемы с культурным наследием, рост смертности и отключение ТВ
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 12 января.
Крыша культурного наследия Калуги потекла после капремонта. Наш репортаж.
В Калужской области смертность за год выросла на 17,6%.
С 15 января изменится расписание автобуса №94.
В Калуге и Обнинске отключат телевидение и радио 17 января.
Четвертую неделю продолжаются поиски пропавшей 36-летней женщины.
Горуправа Калуги планирует очистить улицы от снега к концу недели.
Где будут убирать снег в ночь на 13 января.
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