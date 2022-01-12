Главные новости в Калужской области 12 января: проблемы с культурным наследием, рост смертности и отключение ТВ

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 12 января.

Крыша культурного наследия Калуги потекла после капремонта. Наш репортаж.

В Калужской области смертность за год выросла на 17,6%.

С 15 января изменится расписание автобуса №94.

В Калуге и Обнинске отключат телевидение и радио 17 января.

Четвертую неделю продолжаются поиски пропавшей 36-летней женщины.

Горуправа Калуги планирует очистить улицы от снега к концу недели.

Где будут убирать снег в ночь на 13 января.

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