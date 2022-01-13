Этот день в истории: 13 января калужане помогли голодающим Поволжья

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 13 января.

1791 – «Ге(нваря) 13. В вечеру в 10-м часу луна была огненного цвета тусклого и сверхнего края 1/3 затмений что продолжалось болше получаса а затмения не предписано».

«Генв(аря) 13 ввечеру в 10-м часу месяц примечен темного огненного цвета и с верхняго края на разная (нрзб.). Затмения на 1/3. Продолжалось ½ часа» (Из записок купца Губкина).

1847 (ст. стиль) - в Калуге наследниками калужского книготорговца, купца Ивана Фомича Антипина, открыта библиотека по разрешению губернатора Николая Михайловича Смирнова (1807 – 1870).

1902 - ЗАМАХНУЛСЯ НА ЦАРСКУЮ СЕМЬЮ

"... И сидел Ника-милуша в Больших Головотяпах, Обмановке тож, безвыходно, безвыездно, - к хозяйству не приучился..." Ника-милуша, он же самодержец Всероссийский Николай II, повелел отправить автора памфлета "Господа Обмановы" в Сибирь. Автором пасквиля на семейство Романовых был уроженец Калуги Александр Амфитеатров (1862-1938), памфлет напечатала газета "Россия" 13 января. Он стал, пожалуй, пиком в отечественной "журналистике намеков", пышно расцветшей к началу нового века. "Фельетоны Амфитеатрова гораздо лучше, чем его рассказы", заметил еще десять лет назад А.П.Чехов, а 27 февраля отправил ссыльному сатирику письмо:

"Многоуважаемый Александр Валентинович, я только что узнал, что Вы в Минусинске. Будьте добры, напишите мне в Ялту, не нужно ли Вам чего-нибудь, не могу ли я быть полезен и проч. и проч. Новостей литературных никаких. Л.Н.Толстой выздоравливает. М.Горький здравствует, оба, кажется, ничего не пишут теперь. Пьеса Горького "Мещане" пойдет в Петербурге, на второй неделе поста. Я кашляю помаленьку. Итак, буду ждать от Вас письма.

Желаю Вам всего хорошего и крепко жму руку. Ваш А.Чехов".

Обличитель царского режима Амфитеатров стал еще более жестким ненавистником режима советского и окончил свои дни в Италии (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

1922 - ЦЕРКОВНЫЙ "ПОМГОЛ" ДЕЙСТВОВАЛ

«В заседании президиума Калужского Губисполкома 13 января рассмотрено заявление священника села Криворезово Тарусского уезда о разрешении организации "христианско-общественной помощи голодающим". Сам священник внес посильную лепту в пользу Поволжья, отдав пуд ржи и золотое обручальное кольцо. Президиум постановил разрешить организацию сбора, а также и разрешить, если на то будет постановление общин, использовать для этой цели ценности, находящиеся в церквях. В этот же день в гортеатре прошел день дарения калужанами своих драгоценностей и денег в помощь голодающим Поволжья». (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

1942 – освобождена от фашистов территория Мещовского района.

1952 - ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ЗАМПРЕД

«Штыков Терентий Фомич (1907-1964), генерал-полковник, член КПСС с 1929 г., окончил профтехшколу (1927). С 1938 г. - второй секретарь Ленинградского обкома ВКП/б/. Член Военных советов Ленинградского, Волховского и Карельского фронтов (1940-1944), а также Приморской группы войск на Дальнем Востоке и 1-го Дальневосточного фронта (1945). Один из организаторов корейского правительства. С октября 1948 г. по декабрь 1950 г. - чрезвычайный и полномочный посол СССР в КНДР... Награжден четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Кутузова I степени, орденом Суворова I степени, орденом Красного Знамени. (Из личного листка по учету кадров).

"Удостоверение. ЦК ВКП(большевиков) командирует тов.Штыкова Т.Ф. в распоряжение Калужского обкома ВКП/б/ для использования в должности заместителя председателя облисполкома. Секретарь ЦК ВКП/б/ Г.Маленков. 23 августа 1951 г.". По воле товарища Сталина Терентий Фомич Штыков отбывал в Калуге срок заместительства до 13 января 1954 года». (К.Афанасьев «Летопись провинции»).

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