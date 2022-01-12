В Калуге установят мемориальные доски в память об Александре Одиночникове и Иване Милехине

В Калуге планируется установить мемориальные доски в память о бывшем депутате Александре Одиночникове и основателе Поста №1, почетном гражданине города Иване Милехине. Соответствующие проекты решений 11 января опубликовала городская дума.

Доску в честь Одиночникова собираются повесить на фасад библиотеки имени Некрасова на улице Никитина, 81а. Бывший депутат гордумы ушел из жизни в минувшем сентябре на 64 году жизни.

Мемориальная доска в память о почетном гражданине Калуги, Жиздры, Воротынска, основателе Поста № 1 Иване Милехине появится на фасаде здания школы №16 в Дорожном переулке. В 2020 году этому образовательному учреждению было присвоено имя Милехина.

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