В Калуге и Обнинске отключат телевидение и радио 17 января

В понедельник, 17 января, в Калуге и Обнинске временно не будет работать цифровое телевидение и радио. Это связано с проведением плановых профилактических работ, сообщили 12 января в Калужском областном радиотелевизионном передающем центре.

Отключение телевидения и радио в Калуге и Обнинске 17 января:

Первый мультиплекс – с 02:00 до 11:00,

Второй мультиплекс – с 02:00 до 11:00,

«Радио России» – с 5:00 до 11:00,

«Маяк» - с 06:00 до 11:00,

«Вести FM» - c 02:00 до 11:00.

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