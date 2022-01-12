В Калуге и Обнинске отключат телевидение и радио 17 января
В понедельник, 17 января, в Калуге и Обнинске временно не будет работать цифровое телевидение и радио. Это связано с проведением плановых профилактических работ, сообщили 12 января в Калужском областном радиотелевизионном передающем центре.
Отключение телевидения и радио в Калуге и Обнинске 17 января:
- Первый мультиплекс – с 02:00 до 11:00,
- Второй мультиплекс – с 02:00 до 11:00,
- «Радио России» – с 5:00 до 11:00,
- «Маяк» - с 06:00 до 11:00,
- «Вести FM» - c 02:00 до 11:00.
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