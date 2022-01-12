В Калужской области смертность за год выросла на 17,6%

В Калужской области с января по ноябрь 2021 года умерли 17 856 человек, сообщили 11 января в Калугастате. Это на 17,6% больше, чем за такой же период 2020 года, и на 32,3% больше, чем за первые 11 месяцев 2019 года.

Количество смертей в расчете на 1000 жителей в регионе повысилось с 16,6 в 2020 году до 19,6 в 2021.

Самая высокая смертность наблюдалась в Спас-Деменском (28,1 на 1000 жителей), Юхновском (25,7) и Малоярославецком (22,3) районах. Самая низкая – в Износковском (13,4), Ферзиковском (15,3) и Жуковском (15,4) районах.

В Калуге за январь-ноябрь умерли 6668 человек. Показатель 2020 года превышен на 23,8%, 2019 года – на 44,6%.

При этом рождаемость в Калужской области снизилась. За январь-ноябрь родились 7878 детей. Это на 3,4% меньше, чем было за 11 месяцев 2020 года.

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