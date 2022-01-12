В Калужской области 82 пациента с коронавирусом находятся в реанимации
В Калужской области 850 человек лечатся от коронавируса в больницах. Их них 82 пациента находятся в реанимации, сообщили 11 января на заседании регионального оперативного штаба.
В медицинских учреждениях остаются свободными 37% коек.
Привиты 571 009 человек. Вакцинацию двумя компонентами прошли 544 528 жителей. Повторно вакцинированы 63 873 человека.
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