Еще один житель Калужской области скончался от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки один человек скончался от коронавируса. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1253, сообщили в среду, 12 января, в федеральном оперативном штабе.

Выявлен 131 новый случай заражения ковидом. Это макисмальный показатель с 31 декабря. Общее количество заболевших выросло до 66 564.

За последние сутки в нашем регионе 98 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 62 427 калужан.

Вакцинированы от коронавируса 571 009 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 17 946 случаев коронавируса. За весь период - 10 702 150. Выписаны за сутки – 26 346, за весь период – 9 758 364. За последние сутки в стране от ковида умерли 745 человек, за все время – 318 432.

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