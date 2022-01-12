Калужская область вошла в десятку лучших регионов России по качеству управления

Калужская область заняла девятое место среди регионов России в рейтинге эффективности управления в субъектах по итогам 2021 года. Об этом в среду, 12 января, сообщило издание РБК со ссылкой на данные близкого к Кремлю Агентства политических и экономических коммуникаций.

Наша область уступила лишь восьми регионам: Тюменской области, Москве, Ямало-Ненецкому автономному округу, Тульской, Белгородской областям, Чечне, Ленинградской и Челябинской областям.

Оценки субъектам выносили 204 эксперта. Изучались показатели эффективности в трех блоках: политико-управленческом, социальном и финансово-экономическом.

Последние места в рейтинге заняли Хакасия, Ингушетия и Калмыкия.

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