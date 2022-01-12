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В Калужской области привились от коронавируса 571 009 человек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.01.2022 09:08 1 518
В Калужской области привились от коронавируса 571 009 человек

В понедельник, 10 января, в Калужской области привились от коронавируса 1047 человек. Общее количество вакцинированных достигло 571 009, сообщили в среду в правительстве региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 87,82%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 10 января.

В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 10 января 2022 года:

  • Жуковский район – 134,43%,
  • Боровский район – 130,91%,
  • Медынский район – 127,71%,
  • Думиничский район – 124,34%,
  • Перемышльский район – 120,9%,
  • Бабынинский район – 119,48%,
  • Барятинский район – 119,28%,
  • Спас-Деменский район – 113,73%,
  • Козельский район – 106,63%,
  • Мещовский район – 104,63%,
  • Сухиничский район – 103,7%,
  • Ферзиковский район – 99,65%,
  • Юхновский район – 93,13%,
  • Ульяновский район – 91,14%,
  • Тарусский район – 88,72%,
  • Куйбышевский район – 88,51%,
  • Мосальский район – 87,09%,
  • Жиздринский район – 85,15%,
  • Хвастовичский район – 81,66%,
  • Калуга – 80,3%,
  • Обнинск – 80,12%,
  • Дзержинский район – 79,19%,
  • Малоярославецкий район – 78,18%,
  • Людиновский район – 77,42%,
  • Кировский район – 76,73%,
  • Износковский район – 75,88%.

Данные на 10 января.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.01.2022 09:08 1 518
Тэги: коронавирус общество здравоохранение статистика вакцинация
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