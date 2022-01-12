В Калужской области привились от коронавируса 571 009 человек
В понедельник, 10 января, в Калужской области привились от коронавируса 1047 человек. Общее количество вакцинированных достигло 571 009, сообщили в среду в правительстве региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 87,82%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 10 января.
В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 10 января 2022 года:
- Жуковский район – 134,43%,
- Боровский район – 130,91%,
- Медынский район – 127,71%,
- Думиничский район – 124,34%,
- Перемышльский район – 120,9%,
- Бабынинский район – 119,48%,
- Барятинский район – 119,28%,
- Спас-Деменский район – 113,73%,
- Козельский район – 106,63%,
- Мещовский район – 104,63%,
- Сухиничский район – 103,7%,
- Ферзиковский район – 99,65%,
- Юхновский район – 93,13%,
- Ульяновский район – 91,14%,
- Тарусский район – 88,72%,
- Куйбышевский район – 88,51%,
- Мосальский район – 87,09%,
- Жиздринский район – 85,15%,
- Хвастовичский район – 81,66%,
- Калуга – 80,3%,
- Обнинск – 80,12%,
- Дзержинский район – 79,19%,
- Малоярославецкий район – 78,18%,
- Людиновский район – 77,42%,
- Кировский район – 76,73%,
- Износковский район – 75,88%.
Данные на 10 января.
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