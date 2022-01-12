В Калужской области привились от коронавируса 571 009 человек

В понедельник, 10 января, в Калужской области привились от коронавируса 1047 человек. Общее количество вакцинированных достигло 571 009, сообщили в среду в правительстве региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 87,82%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 10 января.

В 11 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в трех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

10 муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 10 января 2022 года:

Жуковский район – 134,43%,

Боровский район – 130,91%,

Медынский район – 127,71%,

Думиничский район – 124,34%,

Перемышльский район – 120,9%,

Бабынинский район – 119,48%,

Барятинский район – 119,28%,

Спас-Деменский район – 113,73%,

Козельский район – 106,63%,

Мещовский район – 104,63%,

Сухиничский район – 103,7%,

Ферзиковский район – 99,65%,

Юхновский район – 93,13%,

Ульяновский район – 91,14%,

Тарусский район – 88,72%,

Куйбышевский район – 88,51%,

Мосальский район – 87,09%,

Жиздринский район – 85,15%,

Хвастовичский район – 81,66%,

Калуга – 80,3%,

Обнинск – 80,12%,

Дзержинский район – 79,19%,

Малоярославецкий район – 78,18%,

Людиновский район – 77,42%,

Кировский район – 76,73%,

Износковский район – 75,88%.

Данные на 10 января.

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