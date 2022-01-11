Главные новости в Калужской области 11 января: Калуга в снегу и пожар в детском садике

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 11 января.

Во дворах Калуги скапливаются сугробы, а проезды жильцы чистят сами. Смотрите в нашем репортаже, что творится в городе после сильных снегопадов.

Городская управа Калуги предупредила об увеличении сроков уборки улиц от снега.

В Калужской области пожар произошел в детском саду, эвакуированы 200 человек.

В Калуге снесли опасное заброшенное здание.

В Калуге установят 882 камеры для наблюдения за людьми и машинами.

Калужанин Сергей Гуренко выступил в финале шоу «Русский ниндзя».

В Калужской области 20-летний водитель погиб в лобовом столкновении двух фур.

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